На Кубани на выходных ожидается до 40 °С

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае с 15 по 18 июля прогнозируют безоблачную погоду и опасное повышение температуры

С 15 по 17 июля на Черноморском побережье и в большинстве районов края, включая Краснодар, действует предупреждение о высокой пожароопасности 4 класса. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что может увеличиться вероятность возникновения ЧС и количество пожаров.  

Так, например, Гидрометцентр края сообщил об опасной жаре (+39 °С) на 16 июля в северной и восточной половине края. 

Читайте также:

Специалист Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник 15 июля рассказал порталу Юга.ру, что на выходных ожидается безоблачная погода без осадков. Из-за того, что в настоящий момент температура составляет 32-37 °С, не исключено повышение до 40 °С. 

Высокая температура представляет опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им рекомендовано быть особо внимательным, не находиться длительное время под солнцем и соблюдать все правила безопасности. 

Также специалисты отметили высокий риск возникновения природных возгораний. 

Более точный прогноз будет доступен, когда Гидрометцентр Кубани проведет расчеты. В таком случае, будет выпущено предупреждение об опасной жаре. 

Напомним, ранее в МЧС объявили штормовое предупреждение на Кубани из-за сильной жары с 14 по 16 июля. 

Погода Пожароопасность

Новости

ВОЗ объявила о начале третьей волны коронавируса
На Кубани на выходных ожидается до 40 °С
Под Анапой загорелось летнее кафе
В национальном парке Сочи зацвел оздоровительный мирт
В краснодарских кафе на улице Красноармейской появятся парклеты
Власти Адыгеи сообщили, что горнолыжный курорт в Лагонаки появится только при одобрении ЮНЕСКО. Ранее против строительства выступили более сотни ученых

Лента новостей

Царь, царевна, агендер, томбой — кто ты будешь такой?
Вчера, 08:54
Царь, царевна, агендер, томбой — кто ты будешь такой?
Поговорим о гендерной идентичности
Сюрприз с доставкой
9 июля, 16:42
Сюрприз с доставкой
«Пятёрочка» в Краснодаре дарит подарки за заказы
Городской урожай, часть вторая
12 июля, 10:45
Городской урожай, часть вторая
Что еще можно съесть на улицах Краснодара

Реклама на портале