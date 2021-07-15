На Кубани на выходных ожидается до 40 °С

В Краснодарском крае с 15 по 18 июля прогнозируют безоблачную погоду и опасное повышение температуры

С 15 по 17 июля на Черноморском побережье и в большинстве районов края, включая Краснодар, действует предупреждение о высокой пожароопасности 4 класса. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что может увеличиться вероятность возникновения ЧС и количество пожаров. Так, например, Гидрометцентр края сообщил об опасной жаре (+39 °С) на 16 июля в северной и восточной половине края.

Специалист Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник 15 июля рассказал порталу Юга.ру, что на выходных ожидается безоблачная погода без осадков. Из-за того, что в настоящий момент температура составляет 32-37 °С, не исключено повышение до 40 °С.