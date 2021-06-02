Ура, жара? Как выжить летом в Краснодаре, если у вас проблемы со здоровьем

...перенесли ИНСУЛЬТ

Симптомы: асимметрия лица, слабость в одной половине тела, нарушения речи, спутанность сознания.



Распространенные последствия: нарушения речи и памяти, ограничение двигательной функции, депрессия.

После инсульта очень важно оказать комплексную медицинскую помощь начиная с первых часов развития болезни — одновременно проводится лечение, профилактика и реабилитация. В Клинике Екатерининская программа по восстановлению после инсульта включает:

аппаратную физиотерапию, в том числе — СМТ-терапию, низкочастотную магнитотерапию, электромиостимуляцию, лазеротерапию;

массаж, ИРТ (иглорефлексотерапия);

ЛФК под контролем инструктора;

кислородотерапию;

работу с психологом.



С помощью различных методик специалисты нормализуют артериальное давление, восстанавливают двигательные функции, улучшают микроциркуляцию в тканях головного мозга, стимулируют когнитивные функции, помогают с психологической и социальной адаптацией. Комплексный подход помогает снизить риск повторного инсульта.

Врач: реабилитолог, рефлексотерапевт, невролог Марина Бузиашвили.