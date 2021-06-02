Ура, жара? Как выжить летом в Краснодаре, если у вас проблемы со здоровьем
Краснодарское лето любит испытывать жарой, палящим солнцем, индексом UV выше 146 и просто липкой духотой. Все это — худшие условия для многих диагнозов и постоперационных или реабилитационных состояний.
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Центр восстановительной медицины Клиники Екатерининская призван помочь именно в таких ситуациях. Специалисты центра рассказали порталу Юга.ру, как улучшить самочувствие и что поможет легче перенести жару, если вы или ваши близкие...
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...перенесли ИНСУЛЬТ
Симптомы: асимметрия лица, слабость в одной половине тела, нарушения речи, спутанность сознания.
Распространенные последствия: нарушения речи и памяти, ограничение двигательной функции, депрессия.
После инсульта очень важно оказать комплексную медицинскую помощь начиная с первых часов развития болезни — одновременно проводится лечение, профилактика и реабилитация. В Клинике Екатерининская программа по восстановлению после инсульта включает:
- аппаратную физиотерапию, в том числе — СМТ-терапию, низкочастотную магнитотерапию, электромиостимуляцию, лазеротерапию;
- массаж, ИРТ (иглорефлексотерапия);
- ЛФК под контролем инструктора;
- кислородотерапию;
- работу с психологом.
С помощью различных методик специалисты нормализуют артериальное давление, восстанавливают двигательные функции, улучшают микроциркуляцию в тканях головного мозга, стимулируют когнитивные функции, помогают с психологической и социальной адаптацией. Комплексный подход помогает снизить риск повторного инсульта.
Врач: реабилитолог, рефлексотерапевт, невролог Марина Бузиашвили.
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...получили ИНФАРКТ
Симптомы: боль в груди, часто отдающая в левую руку, одышка, быстрая утомляемость, нарушение сердечного ритма, нарастающее чувство беспокойства.
Распространенные последствия: слабость, повышенная тревожность, снижение двигательных функций и уровня качества жизни.
Иногда люди могут не знать, что перенесли инфаркт, списывая боль на межреберную невралгию, а одышку — на курение. При появлении любых признаков, напоминающих симптомы инфаркта, необходимо обратиться к врачу не откладывая. В Центре восстановительной медицины Клиники Екатерининская пациенту предложат пройти обследование, и по его результатам специалист составит индивидуальный план лечения. Помимо медикаментозных процедур, в программу реабилитации входит:
- аппаратная физиотерапия;
- ЛФК под контролем инструктора;
- ИРТ;
- малая аутогемотерапия с озоном;
- кислородотерапия;
- работа с психологом.
Врач: кардиолог Марина Болташова.
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...страдаете от МИГРЕНИ
Основные симптомы: периодически возникающая головная боль высокой интенсивности, зачастую пульсирующего характера, с тошнотой, возможной рвотой, свето- и звукобоязнью.
Сейчас наибольшую эффективность в купировании приступов мигрени имеют специально разработанные препараты. Лечение между приступами предотвратить их не сможет, но оно способно снизить интенсивность и частоту возникающих болей. Курс физиотерапии и медикаментозного лечения, а также его продолжительность определит врач после комплексного обследования. Он может состоять в том числе из следующих процедур:
- ИРТ;
- массаж;
- шейная гимнастика.
Врач: невролог Елена Прошкина.
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...переболели COVID-19
Распространенные последствия: слабость, утомляемость, одышка, потемнение в глазах, боли в груди, головная боль, спазм диафрагмы, нарушения обоняния и вкуса.
После коронавируса в организме могут быть самые разнообразные последствия. Осложнения могут коснуться не только органов дыхания, но и нервной системы, головного мозга и любых других органов. Подобрать программу восстановления может только врач и только после комплексного обследования. Курс лечения проходит при ежедневном мониторинге состояния пациента. Как правило, помимо медикаментов, аппаратной физиотерапии и ЛФК с инструктором, в такую программу входит:
- массаж грудной клетки, ИРТ;
- озонотерапия;
- небулайзерная терапия — доставка лекарства в бронхи и легкие ингаляциями;
- кислородотерапия;
- психотерапия.
Врачи: пульмонолог Елена Андреева, терапевт Татевик Кочарян.
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...получили ТРАВМУ
Распространенные последствия: боли в суставах, мышцах, ограничения объема движения, нарушение двигательных функций.
Чтобы восстановить способность, утраченную после травм или операций, нужна грамотная комплексная реабилитация. Помимо курса медикаментов, она может включать:
- физиотерапию для снятия болевого синдрома, отека и уменьшения воспаления;
- ЛФК для мобилизации суставов и подготовки связочно-сухожильного аппарата для последующих этапов восстановления;
- массаж, ИРТ;
- PRP-терапию.
Специалисты Центра восстановительной медицины составят индивидуальную программу процедур, которая поможет постепенно улучшать качество жизни и избавляться от скованности в движениях.
Врач: реабилитолог, рефлексотерапевт и невролог Марина Бузиашвили.
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...или переболели чем-то еще
Спектр заболеваний: сердечно-сосудистые патологии, болезни легких, боли в спине, заболевания суставов и органов ЖКТ.
Центр восстановительной медицины предлагает пациентам комплексную диагностику, лечение и восстановление организма после широкого спектра заболеваний в комфортных условиях. Индивидуально разработанные программы Центра реабилитации клиники Екатерининская направлены на достижение сразу нескольких эффектов:
- снятие воспалительных процессов;
- устранение тревожных симптомов;
- профилактику обострений хронических заболеваний;
- улучшение качества жизни.
Центр восстановительной медицины Клиники Екатерининская
Краснодар, улица Кондратенко, д. 4.
Тел.: 8 (861) 205-34-61
Сайт: clinic23.ru
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