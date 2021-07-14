Из-за жары до 39 °С на Кубани объявили штормовое предупреждение

Краснодарский край

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В МЧС предупредили о сильной жаре на территории Краснодарского края с 14 по 16 июля

По данным синоптиков, с 14 по 16 июля в дневные часы в северной и восточной половине края ожидается сильная жара. Воздух прогреется до 39 °С.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю попросили соблюдать меры пожарной безопасности: в лесах не пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разводить костры только на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м. 

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Кроме того, спасатели рекомендуют носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором и не употреблять алкогольные напитки.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 8 (861) 268‑64‑40.

Как писали Юга.ру, ранее экстренное по сильной жаре на Кубани действовало с 11 по 12 июля.

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