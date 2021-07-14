Парламентарии Кубани утвердили план «гаражной амнистии»

Краснодарский край

Распечатать

14 июля в Законодательном собрании Краснодарского края рассмотрели законопроекты для реализации ФЗ о «гаражной амнистии»

Речь идет о Федеральном законе от 5.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно ему, с сентября 2021 года по сентябрь 2026 года граждане смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под своими гаражами.

При этом гараж должен быть построен до 2005 года на земле в государственной или муниципальной собственности. В рамках «гаражной амнистии» фактические пользователи гаражей получат права владельцев — то есть смогут продавать, дарить, наследовать постройки и даже брать кредит под залог недвижимости.

Читайте также:

Для реализации положений «гаражной амнистии» в Заксобрании Краснодарского края приняли конкретизирующие законопроекты.

Депутаты обсудили полномочия государственной и муниципальной власти в сфере гаражного вопроса, план по выявлению незарегистрированных в реестре недвижимости пользователей гаражей, содействие гражданам в получении прав на гаражи и земельные участки.

«Это важная для тысяч кубанцев социальная акция. Начинать готовиться нужно уже сейчас, чтобы избежать неясностей и спорных случаев при реализации», — прокомментировал представленные документы председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Напомним, ФЗ о «гаражной амнистии» разработали еще в 2020 году.

ЗСК Недвижимость Юрий Бурлачко

Новости

ВОЗ объявила о начале третьей волны коронавируса
На Кубани на выходных ожидается до 40 °С
Под Анапой загорелось летнее кафе
В национальном парке Сочи зацвел оздоровительный мирт
В краснодарских кафе на улице Красноармейской появятся парклеты
Власти Адыгеи сообщили, что горнолыжный курорт в Лагонаки появится только при одобрении ЮНЕСКО. Ранее против строительства выступили более сотни ученых

Лента новостей

Царь, царевна, агендер, томбой — кто ты будешь такой?
Вчера, 08:54
Царь, царевна, агендер, томбой — кто ты будешь такой?
Поговорим о гендерной идентичности
Сюрприз с доставкой
9 июля, 16:42
Сюрприз с доставкой
«Пятёрочка» в Краснодаре дарит подарки за заказы
Городской урожай, часть вторая
12 июля, 10:45
Городской урожай, часть вторая
Что еще можно съесть на улицах Краснодара

Реклама на портале