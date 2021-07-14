Парламентарии Кубани утвердили план «гаражной амнистии»

Речь идет о Федеральном законе от 5.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно ему, с сентября 2021 года по сентябрь 2026 года граждане смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под своими гаражами.

При этом гараж должен быть построен до 2005 года на земле в государственной или муниципальной собственности. В рамках «гаражной амнистии» фактические пользователи гаражей получат права владельцев — то есть смогут продавать, дарить, наследовать постройки и даже брать кредит под залог недвижимости.