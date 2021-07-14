Парламентарии Кубани утвердили план «гаражной амнистии»
14 июля в Законодательном собрании Краснодарского края рассмотрели законопроекты для реализации ФЗ о «гаражной амнистии»
Речь идет о Федеральном законе от 5.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно ему, с сентября 2021 года по сентябрь 2026 года граждане смогут бесплатно получить в собственность земельные участки под своими гаражами.
При этом гараж должен быть построен до 2005 года на земле в государственной или муниципальной собственности. В рамках «гаражной амнистии» фактические пользователи гаражей получат права владельцев — то есть смогут продавать, дарить, наследовать постройки и даже брать кредит под залог недвижимости.
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Для реализации положений «гаражной амнистии» в Заксобрании Краснодарского края приняли конкретизирующие законопроекты.
Депутаты обсудили полномочия государственной и муниципальной власти в сфере гаражного вопроса, план по выявлению незарегистрированных в реестре недвижимости пользователей гаражей, содействие гражданам в получении прав на гаражи и земельные участки.
«Это важная для тысяч кубанцев социальная акция. Начинать готовиться нужно уже сейчас, чтобы избежать неясностей и спорных случаев при реализации», — прокомментировал представленные документы председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Напомним, ФЗ о «гаражной амнистии» разработали еще в 2020 году.