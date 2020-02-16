В России разработали законопроект о «гаражной амнистии»
Росреестр и Минэкономразвития внесли в правительство законопроект о проведении «гаражной амнистии»
Документ регулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Речь идет о тех участках, которые принадлежат государству или муниципальным властям, гаражи на которых были построены до появления в России Градостроительного кодекса (30 декабря 2004 года). Также речь идет о машино-местах в коллективных гаражах.
Законопроект устанавливает и список документов, которые могут доказать, что гражданин действительно владеет гаражом. В их числе решение о распределении гаража, бумаги, подтверждающие, что гражданин совершал платежи при эксплуатации помещения, техническая инвентаризация, выплата пая в кооперативе и другие. Регионам будет позволено составить дополнительные перечни таких документов.
В Росреестре подчеркнули, что в действующем законе нет термина «гараж», а отсутствие правоустанавливающих документов не позволяло хозяевам оформить права на объекты. Вице-премьер России Виктория Абрамченко, ранее возглавлявшая Росреестр, сравнила этот процесс с «дачной амнистией», которая упростила оформление дачных участков в собственность, пишет RT.
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Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в России незарегистрированными являются более 3,5 млн гаражей. При этом количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше из-за отсутствия в законе понятия «гараж», подчеркнули в Росреестре.
Законопроект будет рассмотрен в правительстве и в случае его одобрения — передан в Госдуму на голосование. Согласно документу, новый порядок оформления гаражей в собственность должен вступить в силу в 2021 году.