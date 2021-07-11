На Кубани снова объявили штормовое предупреждение. Но теперь из-за жары

Во многих районах края 11 и 12 июля температура в тени будет достигать 39 °С

Третье воскресенье подряд Главное управление Краснодарского краевого МЧС объявляет на территории региона штормовое предупреждение. На этот раз, впрочем, повод другой: не дожди, а сильная жара (оказывается, экстремально высокая температура у спасателей тоже проходит по категории «шторм»).

В дневное время 11 и 12 июля воздух на территории региона будет прогреваться до 34-35 ˚С, а в Кущевском и Крыловском края — до 39 ˚С.

Особый противопожарный режим введен, помимо двух вышеупомянутых районов, в Сочи, Анапе, Новороссийске, Ленинградском, Славянском, Староминском, Темрюкском, Успенском, Отрадненском, Павловском, Новопокровском, Белореченском, Белоглинском, Выселковском, Кавказском и Тихорецком районах. Там строго запрещается разводить костры вне специально оборудованных площадок.

А жителям всего края, покуда не спадет жара, рекомендовано пить побольше воды, избегать нахождения на открытом солнце, носить головные уборы и светлую просторную одежду из природных тканей.

Кстати, в начале лета Юга.ру опубликовали советы специалистов, как проще пережить жару.