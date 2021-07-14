«Росавтодор» показал, как будет выглядеть дублер трассы Джубга – Адлер
На совещании мэрии Сочи 13 июля показали проект третьей очереди обхода Сочи. Новая дорога должна решить проблему пробок в городе
Напомним, в краевой администрации с 2006 года идут обсуждения по строительству дороги от Джубги до Сочи. Стоимость трассы сначала оценили в 1,2 трлн рублей, затем — в 1,6 трлн рублей. Дорогу называли самой дорогой в России, а Минтранс отмечал, что осуществить проект будет сложно как финансово, так и технически.
13 июля глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что администрация города прорабатывает проекты по строительству двух новых дорог. В тот же день в мэрии курорта прошло совещание на тему развития дорожной сети. В заседании приняли участие руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков, специалисты Минтранспорта и дорожного хозяйства края, а также заместители главы Сочи по курирующим направлениям.
На заседании обсудили строительство дублера трассы из Джубги до границы с Абхазией (А-147 Джубга). Проект планируется разбить на восемь этапов. Приоритетными в границах Сочи определены два из них: строительство третьей очереди обхода Сочи на участке Мамайка — Нижняя Хобза и обхода Адлерского района от микрорайона Кудепста до федеральной дороги А-149 Адлер — Красная Поляна в районе аэропорта Сочи.
В мэрии считают, что строительство обхода Адлерского района в Сочи поможет разгрузить Адлерский район от пробок. Руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков отметил, что «Росавтодор» уже ведет строительно надземных и подземных переходов для борьбы с пробками. В этом году ввели в работу три перехода в Лоо, Якорной Щели и в Вардане.
Представитель ФКУ Упрдор «Черноморье» в беседе с журналистом Юга.ру 13 июля сообщил, что стоимость проекта дублера трассы еще не определена. На данный момент идет этап обоснования инвестиций по третьей очереди обхода Сочи, а по Адлерскому обходу этот этап еще не был начат.