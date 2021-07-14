«Росавтодор» показал, как будет выглядеть дублер трассы Джубга – Адлер

Напомним, в краевой администрации с 2006 года идут обсуждения по строительству дороги от Джубги до Сочи. Стоимость трассы сначала оценили в 1,2 трлн рублей, затем — в 1,6 трлн рублей. Дорогу называли самой дорогой в России, а Минтранс отмечал, что осуществить проект будет сложно как финансово, так и технически.

13 июля глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал, что администрация города прорабатывает проекты по строительству двух новых дорог. В тот же день в мэрии курорта прошло совещание на тему развития дорожной сети. В заседании приняли участие руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков, специалисты Минтранспорта и дорожного хозяйства края, а также заместители главы Сочи по курирующим направлениям.