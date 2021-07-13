В Сочи планируют построить дублеры дорог на Красную Поляну и в Абхазию
Мэр Сочи Алексей Копайгородский 13 июля рассказал о планах по строительству двух новых дорог. Эти проекты обсуждают с 2006 года
Напомним, в краевой администрации с 2006 года идут обсуждения по строительству дороги от Джубги до Сочи. Стоимость трассы сначала оценили в 1,2 трлн рублей, затем — в 1,6 трлн рублей. Дорогу называли самой дорогой в России, а Минтранс отмечал, что осуществить проект будет сложно как финансово, так и технически.
Глава Сочи Алексей Копайгородский 13 июля рассказал в своем телеграме, что в мэрии прорабатывают проекты по строительству двух новых дорог. Чтобы избавиться от проблем с заторами, планируют построить дублеры трасс из Джубги до границы с Абхазией и из центра Сочи в Красную Поляну.
Дорога-дублер из Джубги будет длиной не менее 120 км. Проект разбили на восемь этапов, но в приоритете два: участок Мамайка — Нижняя Хобза и обход Адлерского района от дублера Курортного проспекта до аэропорта Сочи.
Также параллельно рассматривают возможность строительства дороги от Хосты до села Галицыно через село Красная Воля. Это проект позволит создать альтернативную дорогу из центра Сочи в Красную Поляну.
Финансовое обоснование проектов планируют завершить к концу года и в 2022 году приступить к проектно-изыскательским работам. Возможно, что какие-то работы начнут выполнять раньше, например, разворотные петли на участке от Кудепсты до ж/д вокзала в Адлере.
Кроме того, специалисты разработали схему внедрения интеллектуальных транспортных систем.