В Сочи планируют построить дублеры дорог на Красную Поляну и в Абхазию

Краснодарский край

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский 13 июля рассказал о планах по строительству двух новых дорог. Эти проекты обсуждают с 2006 года

Напомним, в краевой администрации с 2006 года идут обсуждения по строительству дороги от Джубги до Сочи. Стоимость трассы сначала оценили в 1,2 трлн рублей, затем — в 1,6 трлн рублей. Дорогу называли самой дорогой в России, а Минтранс отмечал, что осуществить проект будет сложно как финансово, так и технически.

Глава Сочи Алексей Копайгородский 13 июля рассказал в своем телеграме, что в мэрии прорабатывают проекты по строительству двух новых дорог. Чтобы избавиться от проблем с заторами, планируют построить дублеры трасс из Джубги до границы с Абхазией и из центра Сочи в Красную Поляну.

Дорога-дублер из Джубги будет длиной не менее 120 км. Проект разбили на восемь этапов, но в приоритете два: участок Мамайка — Нижняя Хобза и обход Адлерского района от дублера Курортного проспекта до аэропорта Сочи.

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Также параллельно рассматривают возможность строительства дороги от Хосты до села Галицыно через село Красная Воля. Это проект позволит создать альтернативную дорогу из центра Сочи в Красную Поляну.

Финансовое обоснование проектов планируют завершить к концу года и в 2022 году приступить к проектно-изыскательским работам. Возможно, что какие-то работы начнут выполнять раньше, например, разворотные петли на участке от Кудепсты до ж/д вокзала в Адлере.

Кроме того, специалисты разработали схему внедрения интеллектуальных транспортных систем.

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В Сочи планируют построить дублеры дорог на Красную Поляну и в Абхазию
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