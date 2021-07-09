Ученики Усть-Лабинского лицея планируют колонизировать космос
40 учеников Усть-Лабинского лицея исследуют космос на летней образовательной смене, организованной лагерем «Ломоносовский»
На каникулярной смене лицеисты занимаются углубленным изучением естественно-научных предметов: физики, геологии, географии, химии и биологии. Программа лагеря объединяет разные области знаний и при этом направлена на решение определенного кейса. Занятия проводят преподаватели МГУ, КубГУ и Пермского госуниверситета.
В начале смены ученики делятся на команды по 6–8 человек. Во главе — штурман-вожатый и командир-преподаватель. Каждая группа выбирает для исследования планету Солнечной системы, в нюансах изучает ее особенности и продумывает план ее колонизации.
На физике ребята вычисляют наклон оси вращения и массу планеты, на геологии изучают атмосферу и рельеф, на химии исследуют состав воды и почвы, на биологии — потенциальный животный и растительный мир.
Свои проекты школьники защищают перед комиссией на итоговой конференции.
«По задумке, наша команда прилетела на новую планету, задача — обустроить ее для жизни землян. Мы еще выбираем свою планету, в этом нам помогают молодые и отзывчивые преподаватели. Они всегда готовы помочь, проконсультировать. Или прочитать интересную лекцию, например, о вулканах», — поделился восьмиклассник лицея Степан Железняк.
В июне летняя математическая смена прошла для кандидатов на поступление в Усть-Лабинский лицей. Ежедневно они решали олимпиадные задачи по математике, выполняли практические задания и участвовали в интеллектуальных играх. Из лучших слушателей сформируют новый поток семиклассников лицея.
Свободное время ученики посвящают спорту: играют в футбол, волейбол и баскетбол, занимаются плаванием и танцами. На спецкурсах наблюдают за звездным небом в телескоп, собирают сложные конструкторы и учатся выступать на публике.
«На парах по математике мы решали олимпиадные задачи на логику, контрпример и множества, писали тесты. На спецкурсах учились из деталей конструктора складывать математические фигуры, например, сферу или квадрат. На летней смене проводили культурные и спортивные активности. Днем мы ходили в походы, плавали, учились лазить по деревьям со спецоборудованием, а вечерами снимали видеоклипы и ставили театральные постановки», — рассказала кандидатка на поступление в лицей Александра Крупинова.
Усть-Лабинский лицей для одаренных и мотивированных детей строится при поддержке промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски. Обучение в лицее бесплатное, школьники из других регионов заселяются в четырехэтажный кампус на 200 человек. На территории 27 тыс. кв. метров располагаются учебный корпус, кампус и физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном.