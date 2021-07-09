Ученики Усть-Лабинского лицея планируют колонизировать космос

40 учеников Усть-Лабинского лицея исследуют космос на летней образовательной смене, организованной лагерем «Ломоносовский»

На каникулярной смене лицеисты занимаются углубленным изучением естественно-научных предметов: физики, геологии, географии, химии и биологии. Программа лагеря объединяет разные области знаний и при этом направлена на решение определенного кейса. Занятия проводят преподаватели МГУ, КубГУ и Пермского госуниверситета.

В начале смены ученики делятся на команды по 6–8 человек. Во главе — штурман-вожатый и командир-преподаватель. Каждая группа выбирает для исследования планету Солнечной системы, в нюансах изучает ее особенности и продумывает план ее колонизации. На физике ребята вычисляют наклон оси вращения и массу планеты, на геологии изучают атмосферу и рельеф, на химии исследуют состав воды и почвы, на биологии — потенциальный животный и растительный мир.

Свои проекты школьники защищают перед комиссией на итоговой конференции. «По задумке, наша команда прилетела на новую планету, задача — обустроить ее для жизни землян. Мы еще выбираем свою планету, в этом нам помогают молодые и отзывчивые преподаватели. Они всегда готовы помочь, проконсультировать. Или прочитать интересную лекцию, например, о вулканах», — поделился восьмиклассник лицея Степан Железняк. В июне летняя математическая смена прошла для кандидатов на поступление в Усть-Лабинский лицей. Ежедневно они решали олимпиадные задачи по математике, выполняли практические задания и участвовали в интеллектуальных играх. Из лучших слушателей сформируют новый поток семиклассников лицея.