Ростелеком запустил интернет-курсы по химии, физике и информатике для школьников

В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые обучающие курсы для школьников

Новый авторский курс по физике, разработанный российскими преподавателями Александром Кочегаровым и Владимиром Никитиным, предназначен для учеников 7–11 классов. Он включает 60 видеоуроков, построенных на изучении теории через решение практических задач. Школьникам предложат краткие конспекты по темам и наборы тестовых заданий, чтобы усвоить изученный материал. Ученики освоят символьные вычисления, будут работать с размерностями, изучат кинематику, статику и динамику, научатся определять положение тела в пространстве в любой момент времени.

Также пользователям сервиса «Ростелеком. Лицей» стал доступен на эксклюзивной основе «Краткий курс по химии». Он включает все азы школьной программы для 8–11 классов. Курс подготовили профессор Стефано Фило Амброзини, завлабораторией химии в центре «Сириус», и Алексей Цапок — создатель безопасной модели дирижабля «Киров», инженер-блогер и автор ютуб-канала. Курс из 20 уроков включает основы неорганической, органической, а также физической химии. Школьникам расскажут о законах Авогадро, Бойля-Мариотта, Гей‑Люссака, Шарля, уравнении Менделеева-Клапейрона и других темах. Изучение теории подкреплено практическими тестовыми заданиями разного уровня сложности. К каждому занятию прилагается конспект.