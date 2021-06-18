«Просвещение» и «Профилум» помогут школьникам выбрать профессии

«Просвещение» и «Профилум» планируют предоставить детальные рекомендации ученикам, их родителям и школам на основе собранных данных. На profilum.ru можно будет выявить запросы детей и их уровень готовности к профессиональному выбору, составить комплекс решений для ребенка и всей школы. Сервис определит востребованные в школе направления и предложит ресурсы, образовательный контент и специальное оборудование для создания профильного (например, медицинского) класса, программ дополнительного образования.

С 2015 года на базе технологий «Профилум» были реализованы городские и региональные профнавигационные аналитические сервисы, которыми воспользовались более 2 тыс. школ и 500 тыс. школьников и их родителей.

Сейчас платформу могут использовать только ученики 7–11 классов, но в будущем к ней подключатся и младшие школьники.

«Партнерство и вхождение в капитал как миноритарный стратегический инвестор позволяет нам в короткие сроки расширить портфель продуктов и решений платформы «Профилум». Наше партнерство и вхождение в капитал мы оформили в мае этого года и уже приступили к активной работе и развитию сервисов», — рассказал президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Мы верим, что будущее образования за индивидуальным подходом: у каждого ребенка будет уникальный опыт развития параллельно со школьной программой, каждый освоит современные образовательные ресурсы. Партнерство с «Просвещением», опытным игроком и безусловным лидером индустрии, позволит нам масштабировать систему, адаптировать наработки к школьным реалиям, усилить методическую экспертизу и сделать сервисы удобнее и полезнее», — сообщила СЕО «Профилум» Анна Шайхутдинова.