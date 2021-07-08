Жители села в Сочи оказались отрезанными из-за размытой дороги

В Сочи с 5 июля нет проезда по автомобильной дороге к селу Аибга

Напомним, с 4 по 6 июля по Краснодарскому краю прошли сильные ливни, из берегов вышло несколько рек, а федеральную трассу размыло. 5 июля стихия нанесла удар сначала по Сочи, а позже от наводнения пострадали еще пять муниципалитетов.

Накануне в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что из-за ливня 5 июля в селе Аибга Адлерского района Сочи размыло главную автодорогу, соединяющую село с соседней Ермоловкой и объектами жизнеобеспечения. Дороги завалило деревьями, а жители остались без продуктов и медикаментов. «В настоящее время администрацией приняты меры по ликвидации последствий ЧС. Прокурор района поручил ускорить расчистку дорог в течение ближайших суток», — отметили в ведомстве.