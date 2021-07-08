Жители села в Сочи оказались отрезанными из-за размытой дороги

Краснодарский край

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В Сочи с 5 июля нет проезда по автомобильной дороге к селу Аибга

Напомним, с 4 по 6 июля по Краснодарскому краю прошли сильные ливни, из берегов вышло несколько рек, а федеральную трассу размыло. 5 июля стихия нанесла удар сначала по Сочи, а позже от наводнения пострадали еще пять муниципалитетов.

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Накануне в пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что из-за ливня 5 июля в селе Аибга Адлерского района Сочи размыло главную автодорогу, соединяющую село с соседней Ермоловкой и объектами жизнеобеспечения. Дороги завалило деревьями, а жители остались без продуктов и медикаментов.

«В настоящее время администрацией приняты меры по ликвидации последствий ЧС. Прокурор района поручил ускорить расчистку дорог в течение ближайших суток», — отметили в ведомстве.

7 июля порталу Юга.ру рассказали в пресс-службе прокуратуры, что дорожное движение еще не восстановлено, однако глава села обеспечил подвоз воды и медикаментов.

Обновление. В 15:40 ситуацию в селе прокомментировали в телеграм-канале оперштаба Кубани. Там сообщили, что на дорогу сошли селевые массы из-за дождей. В селе, где проживает около 100 человек, нет централизованного водо- и электроснабжения, электричество подается от дизель-генератора.

Дороги Прокуратура Сочи Стихийные бедствия

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