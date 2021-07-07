В Архипо-Осиповке устранили самые масштабные последствия непогоды

Краснодарский край

Распечатать

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал, как в Архипо-Осиповке справились со стихией, и уверил в продолжении курортного сезона

Напомним, ночью 6 июля река Вулан вышла из берегов, жителей и гостей Архипо-Осиповки эвакуировали. Они смогли вернуться в свои дома в тот же день после обеда.

В своем телеграм-канале глава курорта заверил, что неприятности от непогоды уже устраняют, и поблагодарил всех, кто занимается уборкой села. Сам Богодистов прошел по подтопленным территориям, чтобы пообщаться с местными жителями и поддержать пострадавших.

Читайте также:

«Главное, что все живы. В остальном будем людям помогать», — отозвался Богодистов.

Также глава Геленджика сообщил, что самые главные и масштабные работы к вечеру 6 июля уже провели, курорт продолжает работать.

Алексей Богодистов Геленджик Наводнения Погода Происшествия

Новости

Жители Новороссийска оспорят в суде разрешение на строительство 18-этажек в парке
В Краснодаре парень на электросамокате сбил женщину. Против него возбудили уголовное дело
Прокуратура сообщила о новых жертвах стихии на Кубани
На Кубани еще 210 человек заболели коронавирусом. Одному из пациентов 100 лет
СК возбудил уголовное дело из-за плесени в детском пансионате Анапы
В Динской заработал пляж, который освятил местный батюшка

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
Вчера, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале