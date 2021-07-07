В Архипо-Осиповке устранили самые масштабные последствия непогоды

Глава Геленджика Алексей Богодистов рассказал, как в Архипо-Осиповке справились со стихией, и уверил в продолжении курортного сезона

Напомним, ночью 6 июля река Вулан вышла из берегов, жителей и гостей Архипо-Осиповки эвакуировали. Они смогли вернуться в свои дома в тот же день после обеда.

В своем телеграм-канале глава курорта заверил, что неприятности от непогоды уже устраняют, и поблагодарил всех, кто занимается уборкой села. Сам Богодистов прошел по подтопленным территориям, чтобы пообщаться с местными жителями и поддержать пострадавших.