В Архипо-Осиповке ночью эвакуировали 156 человек

Ночью 6 июля в Архипо-Осиповке река вышла из берегов и подтопила центр поселка

Напомним, из-за непогоды в Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском, Славянском и Северском районах ввели режим ЧС.

Как рассказал накануне в своем телеграм-канале глава Геленджика Алексей Богодистов, в Архипо-Осиповке уровень воды в реке Вулан поднялся на метр. До критической отметки оставалось еще 3 метра.

Из-за южного ветра вода в реке не вышла в море и достигла критической отметки. В ночь с 5 на 6 июля после сильного ливня затопило центр поселка. Сотрудники ГАИ перекрыли участок трассы, где вода поднялась на полметра.

В штаб начали поступать сообщения от местных жителей о затопленных подвальных помещениях. В 3:35 в Архипо-Осиповке включили сирены и начали эвакуацию жителей. Работали 82 спасателя и 38 единиц техники. С 00:00 до 6:00 в пункты временного размещения перевезли 156 человек. Ближе к обеду вода сошла, и люди вернулись домой.

«Сейчас вода сошла. Люди вернулись в свои дома. Начинают работать комиссии, которые оценят ущерб, понесенный гражданами», — написал Богодистов.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 6 июля в 6:30 уровень воды в реке Вулан составил 740 мм.