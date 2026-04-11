В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррора «Дом, который построил Джек»
В кинотеатре «Каро 8» 15 апреля пройдет спецпоказ одного из самых провокационных фильмов датского режиссера Ларса фон Триера (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 15 апреля показ психологического хоррора «Дом, который построил Джек». Ленту снял датский режиссер Ларс фон Триер по собственному сценарию. Артхаус будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Фильм был представлен вне конкурса на Каннском кинофестивале в мае 2018 года. Это стало возвращением фон Триера на киносмотр после семилетнего перерыва. Ранее его объявили «персоной нон грата» за высказывания о Гитлере на пресс-конференции фильма «Меланхолия» в 2011 году.
Премьера вызвала скандал: более сотни зрителей покинули зал во время показа. Однако оставшиеся устроили 10-минутную овацию.
Действие фильма разворачивается в американском штате Вашингтон в период с конца 1970-х по 1980-е годы. Главный герой — Джек, неудачливый архитектор, который в свободное время занимается убийствами. За годы он лишил жизни не меньше 60 человек.
После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 15 апреля в 19:00.
