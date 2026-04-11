В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком хоррора «Дом, который построил Джек»

Критик Кира Кац анонсировала на 15 апреля показ психологического хоррора «Дом, который построил Джек». Ленту снял датский режиссер Ларс фон Триер по собственному сценарию. Артхаус будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Фильм был представлен вне конкурса на Каннском кинофестивале в мае 2018 года. Это стало возвращением фон Триера на киносмотр после семилетнего перерыва. Ранее его объявили «персоной нон грата» за высказывания о Гитлере на пресс-конференции фильма «Меланхолия» в 2011 году.