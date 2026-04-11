В Краснодаре состоится ярмарка трудоустройства. Узнали адреса площадок

  © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
В Краснодаре 17 апреля пройдет региональный этап ярмарки трудоустройства «Работа России»

Краснодарский центр занятости анонсировал на 17 апреля ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей». Она объединит соискателей и работодателей из разных отраслей — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

Выпускники школ, студенты и безработные граждане смогут пройти экспресс-собеседования, профтестирование и получить индивидуальные консультации. Также запланированы мастер-классы и различные полезные активности.

По данным центра занятости, больше 39 работодателей уже подтвердили участие в ярмарке вакансий. 

Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 по адресам:

  • улица Петра Метальникова, 42 (3 этаж);
  • улица 1-я Заречная, 17;
  • улица Атарбекова, 1/1 (2 этаж);
  • улица Северная, 309, корпус 3.

Все услуги предоставляются бесплатно. Узнать подробности можно по телефону +7 (861) 992-42-02.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре каждый второй соискатель отказывается от работы после успешного собеседования. 

