В Краснодаре состоится ярмарка трудоустройства. Узнали адреса площадок

В Краснодаре 17 апреля пройдет региональный этап ярмарки трудоустройства «Работа России»
Краснодарский центр занятости анонсировал на 17 апреля ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей». Она объединит соискателей и работодателей из разных отраслей — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.
Выпускники школ, студенты и безработные граждане смогут пройти экспресс-собеседования, профтестирование и получить индивидуальные консультации. Также запланированы мастер-классы и различные полезные активности.
По данным центра занятости, больше 39 работодателей уже подтвердили участие в ярмарке вакансий.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 16:00 по адресам:
- улица Петра Метальникова, 42 (3 этаж);
- улица 1-я Заречная, 17;
- улица Атарбекова, 1/1 (2 этаж);
- улица Северная, 309, корпус 3.
Все услуги предоставляются бесплатно. Узнать подробности можно по телефону +7 (861) 992-42-02.
