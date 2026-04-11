В Краснодаре состоится ярмарка трудоустройства. Узнали адреса площадок

Краснодарский центр занятости анонсировал на 17 апреля ярмарку вакансий «Работа России. Время возможностей». Она объединит соискателей и работодателей из разных отраслей — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций.

Выпускники школ, студенты и безработные граждане смогут пройти экспресс-собеседования, профтестирование и получить индивидуальные консультации. Также запланированы мастер-классы и различные полезные активности.