В Славянске-на-Кубани за сутки выпала почти месячная норма осадков
Краевой оперштаб 6 июля сообщил, что ситуация с подтоплениями в Славянске-на-Кубани стабилизируется
Напомним, вечером 5 июля краевой оперштаб сообщил, что в Славянске-на-Кубани подтопило 195 придомовых территорий, вода зашла в 80 домов. На базе школы № 5 открыли пункт временного размещения, в гостинице «Уют» подготовили 100 номеров для подтопленцев.
В течение часа, пока шел дождь, в городе выпало 39 мм осадков. От жителей поступило 195 заявок на откачку, из них 80, где вода зашла в дом, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Утром 6 июля в шести муниципалитетах Кубани из-за подтоплений ввели режим ЧС. В том числе он действует в Славянском районе.
К утру число обращений от жителей достигло 267, из них 84 — о поступлении воды в дома. Спасатели откачали воду из 39 дворов, после прокачки ливнестоков вода ушла еще из 33 домовладений, работы продолжают вести в 12 дворах. В пункте временного размещения в гостинице «Уют» находятся две семьи.
Местный депутат Дмитрий Гарматюк отметил в своем телеграм-канале, что в основном пострадал район улиц Колхозная/Рыночная и Больничная/Комсомольская.
Около 9:00 в телеграм-канале краевого оперштаба заявили, что ситуация в Славянске-на-Кубани стабилизируется. Вода уходит, техника и оперативные службы продолжают ее откачивать и устранять последствия подтопления.
По информации славянской метеостанции, за прошедшие сутки в муниципалитете выпала почти месячная норма осадков — 45,3 мм. На сегодня синоптики прогнозируют сильный дождь, отметили в инстаграме районной газеты «Заря Кубани».
Телефон горячей линии администрации района 8(86146) 4-11-12, Северный округ 8(86146) 2-22-70, Южный округ 8(86146) 4-11-68.