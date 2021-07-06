В Славянске-на-Кубани за сутки выпала почти месячная норма осадков

Краевой оперштаб 6 июля сообщил, что ситуация с подтоплениями в Славянске-на-Кубани стабилизируется

Напомним, вечером 5 июля краевой оперштаб сообщил, что в Славянске-на-Кубани подтопило 195 придомовых территорий, вода зашла в 80 домов. На базе школы № 5 открыли пункт временного размещения, в гостинице «Уют» подготовили 100 номеров для подтопленцев.

В течение часа, пока шел дождь, в городе выпало 39 мм осадков. От жителей поступило 195 заявок на откачку, из них 80, где вода зашла в дом, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Утром 6 июля в шести муниципалитетах Кубани из-за подтоплений ввели режим ЧС. В том числе он действует в Славянском районе.

К утру число обращений от жителей достигло 267, из них 84 — о поступлении воды в дома. Спасатели откачали воду из 39 дворов, после прокачки ливнестоков вода ушла еще из 33 домовладений, работы продолжают вести в 12 дворах. В пункте временного размещения в гостинице «Уют» находятся две семьи.

Местный депутат Дмитрий Гарматюк отметил в своем телеграм-канале, что в основном пострадал район улиц Колхозная/Рыночная и Больничная/Комсомольская.