Из Краснодара разрешили полеты в Турцию

Росавиация разрешила вылеты в Турцию из Краснодара и Сочи с 12 июля

Напомним, 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Росавиация выдала разрешение на перелеты 32 российским городам, однако Краснодар и еще 12 городов в этот список не попали.

В пресс-службе Росавиации 5 июля сообщили, что число городов, из которых можно улететь в Турцию, увеличили до 45. Краснодарский аэропорт теперь тоже сможет выполнять полеты.

Кроме кубанской столицы с 12 июля в Турцию также можно улететь из Сочи, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Тюмени и Южно-Сахалинска.