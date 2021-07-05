Из Краснодара разрешили полеты в Турцию

Краснодарский край, Вся Россия

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Росавиация разрешила вылеты в Турцию из Краснодара и Сочи с 12 июля

Напомним, 22 июня Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Росавиация выдала разрешение на перелеты 32 российским городам, однако Краснодар и еще 12 городов в этот список не попали.

В пресс-службе Росавиации 5 июля сообщили, что число городов, из которых можно улететь в Турцию, увеличили до 45. Краснодарский аэропорт теперь тоже сможет выполнять полеты. 

Кроме кубанской столицы с 12 июля в Турцию также можно улететь из Сочи, Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Тюмени и Южно-Сахалинска.

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Отметим, по решению федерального оперштаба для россиян открыли турецкий город Измир. Ранее авиасообщение возобновили со Стамбулом, Анкарой, Антальей, Даламаном и Бодрумом.


Как писали Юга.ру, сейчас из аэропорта Краснодара можно улететь в Египет, Армению, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Кипр и Грецию. Также спустя семь лет перерыва снова можно летать в Дюссельдорф.

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Из Краснодара разрешили полеты в Турцию
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