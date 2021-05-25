Куда можно улететь за границу из Краснодара? Рассказали в аэропорту
В аэропорту Краснодара 24 мая рассказали о международных рейсах и открытии новых направлений
В преддверии летнего сезона краснодарский аэропорт напомнил, что сейчас из города улететь за границу можно только чартерным рейсом и всего в шесть стран.
Заграничное чартерное авиасообщение из аэропорта Краснодара открыто:
- в Ташкент (Узбекистан) — «Уральские Авиалинии»;
- в Бишкек и Ош (Кыргызстан) — «Уральские Авиалинии», Nordwind;
- в Душанбе и Худжанд (Таджикистан) — Utair;
- в Ереван и Гюмри (Армения) — «Азимут», «Алроса», «ИрАэро»;
- в Каир (Египет) — Azur Air;
- в Ларнаку (Кипр) — «Уральские Авиалинии», Nordwind, Azur Air, S7.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что в ближайшее время ожидается возобновление международных рейсов из Краснодара в ряд стран Азии и Европы.
«Нас часто спрашивают, как улететь в Турцию. Напоминаем, сообщение с этим государством приостановлено до 30 июня. Ограничения касаются не только Краснодара, но и большинства городов страны», — напомнили в пресс-службе.
Посмотреть расписание рейсов можно на сайте краснодарского аэропорта в разделе «сезонное расписание» или «онлайн-табло».
Как писали Юга.ру, полеты на Кипр из аэропорта Краснодара возобновились с 28 апреля, а полеты в Египет — с 12 мая. Кроме того, аэропорт получил допуск на полеты в Болгарию, но отдохнуть там пока нельзя.