Куда можно улететь за границу из Краснодара? Рассказали в аэропорту

В аэропорту Краснодара 24 мая рассказали о международных рейсах и открытии новых направлений

В преддверии летнего сезона краснодарский аэропорт напомнил, что сейчас из города улететь за границу можно только чартерным рейсом и всего в шесть стран.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в ближайшее время ожидается возобновление международных рейсов из Краснодара в ряд стран Азии и Европы.

«Нас часто спрашивают, как улететь в Турцию. Напоминаем, сообщение с этим государством приостановлено до 30 июня. Ограничения касаются не только Краснодара, но и большинства городов страны», — напомнили в пресс-службе.

Посмотреть расписание рейсов можно на сайте краснодарского аэропорта в разделе «сезонное расписание» или «онлайн-табло».