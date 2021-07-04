В Краснодаре поймали детей, которые кидались бетоном с 18-го этажа

Краснодарский край

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Юных хулиганов подозревают в том, что они неоднократно швыряли тяжелые предметы с большой высоты в жителей ЖК «Оникс»

2 июля телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал жалобу своей подписчицы.

«Сегодня чуть не убили моего 4-месячного ребёнка прямо у подъезда, я несла его в эргорюкзаке», — пишет женщина. — «Мы подходили к крыльцу нашего дома, ЖК «Оникс» на Российской, и в этот момент рядом с нами упал кусок бетона! В нескольких сантиметрах!»

Далее сообщается, что виновников вскоре удалось поймать — ими оказались два мальчика примерно 9-11 лет. А из рассказов других жильцов дома выяснилось, что куски бетона падают у этого подъезда не в первый раз: «ранее прилетало уже на детскую площадку и на женщину, которая поливала цветы». Женщина в итоге написала заявление в полицию.

Официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко подтвердил факт этого обращения. По его словам, хоть в результате происшествия никто и не пострадал, но проверка по данному факту, тем не менее, проводится. Личность одного из подростков уже установлена. Сейчас выясняется степень их причастности к случившемуся.

Краснодарские подростки попадают в полицейские сводки не впервые. Так, в конце апреля был задержан юноша, который ударил бейсбольной битой по голове женщину в ответ на устное замечание. А в ноябре 2020-го группа тинейджеров подралась с инспекторами ДПС на улице Красных Партизан.

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