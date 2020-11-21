В Краснодаре произошла потасовка между полицейскими и подростками, дело направят в следственный комитет

О происшествии рассказали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» . Инцидент произошел на улице Красных Партизан, его засняла сотрудница местного салона МТС. На опубликованном 6-минутном видео нет начала потасовки, поэтому причина происшествия непонятна. На первых секундах двое сотрудников ДПС хватают за руки одного из подростков и норовят посадить его в служебную машину — он оказывает сопротивление. Двое других детей пытаются освободить знакомого, однако полицейские отталкивают их.

Позже один из парней делает захват руками на шее инспектора и пытается опрокинуть его, на полицейского также набрасывается второй подросток. Еще один парень кричит, что «вырвал погоны» у сотрудника. В это же время двое других полицейских прижали третьего парня к земле. Он матерится, просит позвонить матери и угрожает полицейскому «******* ногой». После того, как молодого человека подняли, он также попытался оказать сопротивление и вырваться.

Снимавшая видео очевидица отметила на видео, что «сотрудники начали избивать» подростка и теперь «вчетвером крутят малолетку».

Портал Юга.ру 21 ноября попросил прокомментировать случившееся в пресс-службе УМВД России по Краснодару. В ведомстве ответили, что сейчас проводится проверка по факту происшествия, в котором участвовали подростки от 15 до 17 лет. Некоторые из них находятся на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. Собранные материалы направят в СУ СК России по Краснодарскому краю.