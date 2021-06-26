Краснодарский край поплыл. ФОТО/ВИДЕО

В преддверии этого уикенда МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение на 26 и 27 июня. Помимо грозы и шквалистого ветра, граждан предупредили о возможных подтоплениях. И не ошиблись: на протяжении всей субботы из разных точек края приходят сообщения о серьезном повышении уровня воды.

Так, в первой половине дня Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю отрапортовало о том, что его сотрудники ведут работы по откачке воды в Анапе («подтопление 11 придомовых территорий, в дома вода не заходила») и Хадыженске («подтопление 35 придомовых территорий, в 12 домов вода зашла»).

Юга.ру делятся с вами видео и фотографиями с мест происшествия, которые нам удалось собрать к данному времени.

В Геленджике всё немного залило грязью, принесенной потоками дождевой воды: