Краснодарский край поплыл. ФОТО/ВИДЕО

Краснодарский край

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Юга.ру собрали воедино наглядные свидетельства разгула природной стихии в регионе 26 июня

В преддверии этого уикенда МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение на 26 и 27 июня. Помимо грозы и шквалистого ветра, граждан предупредили о возможных подтоплениях. И не ошиблись: на протяжении всей субботы из разных точек края приходят сообщения о серьезном повышении уровня воды.

Так, в первой половине дня Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю отрапортовало о том, что его сотрудники ведут работы по откачке воды в Анапе («подтопление 11 придомовых территорий, в дома вода не заходила») и Хадыженске («подтопление 35 придомовых территорий, в 12 домов вода зашла»).

Юга.ру делятся с вами видео и фотографиями с мест происшествия, которые нам удалось собрать к данному времени.

В Геленджике всё немного залило грязью, принесенной потоками дождевой воды:

В Хадыженске в 13:30 еще ждали спасателей:

В Анапе отреагировали на разгул стихии с аристократической выдержкой:

* Статья дополняется

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