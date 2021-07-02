Автобус с пассажирами врезался в самосвал на Ростовском шоссе Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре 2 июля на Ростовском шоссе маршрутный автобус попал в ДТП. В больницу доставили восемь человек

Видео ДТП на Ростовском шоссе опубликовали в телеграм-канале «Шанхай Краснодар». Очевидец сообщил, что маршрутка врезалась в самосвал, на месте происшествия уже работают пожарные, медики и полиция.

Судя по фотографии в инстаграме пресс-службы МВД Кубани, в ДТП попал автобус № 186б «ЦКР — поселок Лазурный».

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Информация об аварии поступила дежурному полиции около 14:30. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию движения и врезался в грузовик, который ехал впереди него.

После ДТП в больницу доставили восемь человек для медицинского обследования. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, летом 2020 года в Краснодаре маршрутка с двумя пассажирами попала в ДТП и врезалась в столб. В феврале 2021 года маршрутка врезалась в дерево, а в марте — в КамАЗ.

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Автобус с пассажирами врезался в самосвал на Ростовском шоссе Краснодара
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