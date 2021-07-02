Автобус с пассажирами врезался в самосвал на Ростовском шоссе Краснодара

В Краснодаре 2 июля на Ростовском шоссе маршрутный автобус попал в ДТП. В больницу доставили восемь человек

Видео ДТП на Ростовском шоссе опубликовали в телеграм-канале «Шанхай Краснодар». Очевидец сообщил, что маршрутка врезалась в самосвал, на месте происшествия уже работают пожарные, медики и полиция. Судя по фотографии в инстаграме пресс-службы МВД Кубани, в ДТП попал автобус № 186б «ЦКР — поселок Лазурный».

Информация об аварии поступила дежурному полиции около 14:30. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию движения и врезался в грузовик, который ехал впереди него. После ДТП в больницу доставили восемь человек для медицинского обследования. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.