В Краснодаре маршрутка врезалась в КамАЗ

В полиции рассказали подробности ДТП с участием маршрутки и КамАЗа, которое произошло в Краснодаре утром 5 марта

Авария произошла на улице Дзержинского в 6:30. 29-летний краснодарец ехал на автомобиле Toyota и при перестроении допустил боковое столкновение с КамАЗом. Грузовик экстренно затормозил, из-за чего в него врезался сзади автомобиль ПАЗ.

В момент столкновения маршрутки с КамАЗом пассажиров в ней не было. Никто из участников ДТП не пострадал, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, сегодня на улице Дзержинского по направлению в центр образовалась 7-балльная пробка. В 8:57 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал пробку в 5,9 км от остановки на улице 9-я Тихая до Грибоедова. Водители потеряли в ней 2 часа 20 минут.