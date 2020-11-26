В ДТП на встречке в Анапе попали две маршрутки, водителя одной из них зажало в кабине

Ранее Юга.ру писали, что сообщение об аварии поступило в полицию около 12:00. Предварительно известно, что водитель ПАЗ на улице Крымской выехал на встречную полосу и врезался в автобус Isuzu.

Изначально сообщалось, что в медучреждение с места ДТП доставили девятерых пострадавших, среди них два водителя. Позже в прокуратуре Кубани уточнили ТАСС, что в Анапскую горбольницу поступили семь человек с различными травмами — два шофера и пять пассажиров, в том числе 14-летний подросток. Два пациента находятся в реанимации.

В 15:00 МБУ «Служба Спасения» Анапы сообщила в инстаграме, что водителя пассажирского автобуса зажало в кабине. Спасатели извлекли пострадавшего из аварийного автомобиля и передали сотрудникам скорой.

В то же время в пресс-службе администрации города заявили, что автобусы принадлежат частным перевозчикам. Оба обслуживали муниципальные маршруты, пишет ТАСС.