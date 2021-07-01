В Краснодаре пройдет концерт общественного транспорта

Автор концерта — участник группы «Кюс» Максим Алехин. Он написал алгоритмы, которые в прямом эфире создают композиции по данным о скорости транспорта, находящегося на маршрутах в каждый конкретный момент.

«Да, звуки генерируются алгоритмом, но он будет молчать без материала — конкретных решений о торможении или ускорении, которые водители трамваев и троллейбусов принимают в ту или иную минуту. Поэтому в разное время суток насыщенность звука зависит от интенсивности трафика и числа салонов на маршрутах», — пояснил автор проекта.

Прием, лежащий в основе концерта, называют сонификацией — это преобразование незвуковой информации в звук. Перед концертом Алехин подробно расскажет о принципах сонификации и машинной импровизации, об элементе случайности в упорядоченном расписании и о плодотворном сотрудничестве с МУП «КТТУ». Тот же концерт исполнялся 20 марта в Санкт-Петербурге на «Крипторейве».