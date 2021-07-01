В Краснодаре пройдет концерт общественного транспорта

Краснодарский край

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2 июля водители Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления исполнят «Концерт для оркестра общественного транспорта в четырех частях»

Автор концерта — участник группы «Кюс» Максим Алехин. Он написал алгоритмы, которые в прямом эфире создают композиции по данным о скорости транспорта, находящегося на маршрутах в каждый конкретный момент.

«Да, звуки генерируются алгоритмом, но он будет молчать без материала — конкретных решений о торможении или ускорении, которые водители трамваев и троллейбусов принимают в ту или иную минуту. Поэтому в разное время суток насыщенность звука зависит от интенсивности трафика и числа салонов на маршрутах», — пояснил автор проекта.

Прием, лежащий в основе концерта, называют сонификацией — это преобразование незвуковой информации в звук. Перед концертом Алехин подробно расскажет о принципах сонификации и машинной импровизации, об элементе случайности в упорядоченном расписании и о плодотворном сотрудничестве с МУП «КТТУ». Тот же концерт исполнялся 20 марта в Санкт-Петербурге на «Крипторейве».

Галерея на Шуховской башне, ритуалы «казаков-магов» и бой с тенью Евланова:

Создаваемым в прямом эфире минималистским и нойз-дрон трекам будет аккомпанировать импрув-дуэт Ded Hasan Battle Cry.

Событие начнется в пятницу, 2 июля, в 21:00 в «Теплице» на Зиповской, 5х — в стеклянном помещении, известном по концертам от промогруппы «Сближения».

Билет на концерт стоит 100 рублей, однако для сотрудников МУП «КТТУ» организаторы объявили бесплатный вход.

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Искусство КТТУ Музыка Общественный транспорт Трамвай Транспорт Троллейбус

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