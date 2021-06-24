В летнем лагере Динского района обрушился потолок

Об инциденте в школе № 15 Динского района сообщили в социальных сетях. Очевидцы рассказали, что в одном из кабинетов обрушился штукатурный слой потолка. В это время в помещении находились дети, так как там был организован оздоровительный летний лагерь. Никто из детей не пострадал, педагог вывел их из здания.

В оперштабе Краснодарского края добавили, что школа была сдана в эксплуатацию в 2019 году. Осыпалась часть штукатурного слоя на потолке площадью 3 кв. метра. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева ситуацию взяли на контроль. На месте работали представители «Службы заказчика по строительству, ЖКХ и ТЭК». Подрядная организация, которая производила штукатурные работы, начала ремонт.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следователи организовали проверку. Они опросят руководство, педагогов и работников школы, проверят организационно-распорядительную документацию образовательного учреждения и техническую документацию здания, и подрядную организацию, которая ремонтировала помещения школы.

«В ближайшее время будет назначено проведение строительно-технической экспертизы для установления причины обрушения и соответствия технического состояния здания школы строительным нормам и требованиям безопасности. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в конце апреля в школе Армавира во время урока обрушился потолок на детей. Трёх учащихся начального класса с ушибами и ссадинами бригадой скорой помощи доставили в больницу.