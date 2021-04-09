В центре Краснодара на проезжей части загорелся автомобиль
В Краснодаре 9 апреля посреди дороги сгорел автомобиль
Видео горящего автомобиля на проезжей части опубликовали в соцсетях очевидцы. Так, например, в телеграм-канале «Туподар Краснодар» выложили видео, снятое водителем маршрутки. А в паблике «Телетайп Краснодара» уточнили, что сгорел автомобиль марки Daewoo Nexia.
Информация о пожаре на пересечении улиц Красной и Гаврилова поступила диспетчеру в 11:03. Через минуту на вызов направились подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:12 пожарным удалось остановить распространение огня, а спустя четыре минуты — полностью ликвидировать.
В тушении участвовали семь человек и две спецмашины, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Юга.ру писали о похожих случаях в Краснодаре. Так, утром 11 ноября 2020 года автомобиль Mazda загорелся на улице Российской, а через два дня под Краснодаром воспламенился грузовик. 19 января 2021-го сгорела машина на улице Старокубанской. А 11 марта под окнами многоэтажки в Музыкальном микрорайоне сгорел Jaguar.