На площади перед мэрией Краснодара сгорел автомобиль

Краснодарский край

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На Главной городской площади Краснодара напротив драмтеатра 28 апреля сгорел внедорожник

Видеозапись произошедшего опубликовали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». На кадрах видно, что напротив драмтеатра в Краснодаре горит автомобиль.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что диспетчер получил сообщение о пожаре в 17:21. Спасатели прибыли на место через 10 минут и обнаружили, что огонь распространился на площади 8 кв. метров. 

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В тушении участвовали 1 единица техники и 4 человека. Пожар удалось ликвидировать в 17:33. В пресс-службе ведомства добавили, что в ЧП нет погибших и пострадавших.

Напомним, в феврале на дороге в Краснодаре сгорела машина. А спустя месяц на МОПРа воспламенилась «Газель».

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На площади перед мэрией Краснодара сгорел автомобиль
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