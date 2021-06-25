«Билайн» разработал нейросеть для борьбы со стихийными свалками

Основная задача нейросети, обученной специалистами «Билайна», — онлайн мониторить соблюдение графика вывоза ТКО с дворовых площадок. С этими данными подрядчики смогут оперативно вывозить накопившиеся отходы и перераспределять нагрузку в случае непредвиденных ситуаций. Кроме того, «Билайн» разрабатывает нейросеть, которая будет находить на фотографиях нелегальные свалки.

«Нелегальные свалки — одна из самых острых экопроблем современности, это серьезный источник загрязнения окружающей среды. Мы понимаем, насколько важно вовремя обнаружить мусорные скопления и предотвратить их разложение. Поэтому мы планируем развивать алгоритмы: это необходимо, чтобы сохранить планету», — рассказал исполнительный вице-президент компании «Билайн» по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

Это не первая область, где нашла применение нейросеть «Beeline AI». Специалисты Digital-блока компании разработали решение для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Искусственный интеллект анализирует снимки с дронов и помогает найти на них людей. За два года так нашли 27 человек. Юга.ру рассказывали про один из случаев спасения. Только в 2020 году через «Beeline AI» прошло 650 тыс. снимков и 330 тыс. кв. км территории.

Как сообщила пресс-служба компании, пилотные проекты по использованию решений запустят в нескольких регионах России.