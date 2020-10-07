Пропавшего в лесу человека нашли с помощью разработки «Билайн»

Решение включает беспилотный летательный аппарат и нейросеть, разработанную специалистами «Билайн». В пресс-службе оператора отметили, что это первый случай, когда эта технология помогла найти человека.

В конце сентября житель села Глинищево Брянской области, расположенного в 22 км к западу от центра Брянска, ушел в лес и не вернулся. Заявка о пропаже пожилого мужчины поступила только спустя сутки после исчезновения, что по оценке «Лиза Алерт» чрезвычайно поздний срок для старта поисков. Ситуация также осложнялась достаточно холодными ночами, снижающими шансы на спасение, и труднопроходимой болотистой местностью с множеством молодых деревьев, мешающих поисковым группам на земле.

C 2018 года в случаях, когда нужно обследовать огромные труднодоступные открытые участки, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» использует дроны для осмотра и оперативного определения стратегии поисков. В 2019 году «Билайн» разработал для отряда специализированное решение «Beeline AI — Поиск людей». Оно помогает сократить в разы время просмотра снимков и освобождает время сотрудников для других поисков.