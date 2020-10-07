Пропавшего в лесу человека нашли с помощью разработки «Билайн»
Решение «Beeline AI — Поиск людей» помогло поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» найти потерявшегося человека в Брянской области
Решение включает беспилотный летательный аппарат и нейросеть, разработанную специалистами «Билайн». В пресс-службе оператора отметили, что это первый случай, когда эта технология помогла найти человека.
В конце сентября житель села Глинищево Брянской области, расположенного в 22 км к западу от центра Брянска, ушел в лес и не вернулся. Заявка о пропаже пожилого мужчины поступила только спустя сутки после исчезновения, что по оценке «Лиза Алерт» чрезвычайно поздний срок для старта поисков. Ситуация также осложнялась достаточно холодными ночами, снижающими шансы на спасение, и труднопроходимой болотистой местностью с множеством молодых деревьев, мешающих поисковым группам на земле.
C 2018 года в случаях, когда нужно обследовать огромные труднодоступные открытые участки, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» использует дроны для осмотра и оперативного определения стратегии поисков. В 2019 году «Билайн» разработал для отряда специализированное решение «Beeline AI — Поиск людей». Оно помогает сократить в разы время просмотра снимков и освобождает время сотрудников для других поисков.
Читайте также:
На данном поиске отряд «ЛизаАлерт» использовал обновленное решение «Beeline AI — Поиск людей». При помощи нейросети было проанализировано 1079 фотографий с дронов, на них был обнаружен предполагаемый объект поиска. По координатам снимков была отправлена поисковая группа, которая подтвердила, что обнаруженный объект — пропавший, и успешно эвакуировала его.
Основной задачей у первой версии нейросети, которой отряд пользовался в 2019 году, была отсортировка «пустых» и неинформативных фотографий местности, на которых точно нет атрибутов присутствия человека (следы, костры и т.д.). Это помогало оперативно определять стратегии поисков на земле и воде.
В обновленном решении специалисты «Билайн» сделали основной задачей анализ снимков во время проведения поисковых работ и вывод оповещений пилотам в случае обнаружения людей на снимках.
Обновленное приложение работает под ОС Windows, имеет версию для работы на процессоре без использования видеокарты, легко масштабируется для использования в региональных подразделениях «Лиза Алерт». Кроме того, за 2020 год нейросеть прошла дополнительное обучение на 6 тыс. снимках для увеличения точности распознавания.
Читайте также
Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством
История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями