Массовая гибель пчёл в Гулькевичском районе привлекла внимание прокуратуры

24 июня в прокуратуре сообщили, что проведут проверку из-за массовой гибели пчел в Гулькевичском районе

Газета «В 24 часа» сообщила, что 23 июня почти все пчеловоды сёл Отрадо-Ольгинского, Новомихайловского и хутора Киевка собрались, чтобы обсудить массовую гибель пчел. Падёж начался еще 22 июня и продолжается по сей день.

По неизвестным причинам погибло не менее 600 пчелосемей. При этом местные аграрии сказали, что в последнее время не проводили химобработки полей.