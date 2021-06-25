Массовая гибель пчёл в Гулькевичском районе привлекла внимание прокуратуры
24 июня в прокуратуре сообщили, что проведут проверку из-за массовой гибели пчел в Гулькевичском районе
Газета «В 24 часа» сообщила, что 23 июня почти все пчеловоды сёл Отрадо-Ольгинского, Новомихайловского и хутора Киевка собрались, чтобы обсудить массовую гибель пчел. Падёж начался еще 22 июня и продолжается по сей день.
По неизвестным причинам погибло не менее 600 пчелосемей. При этом местные аграрии сказали, что в последнее время не проводили химобработки полей.
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Начальник управления ветеринарии Гулькевичского района Николай Жученко обратился за помощью к специалистам, которые проведут сбор погибших пчёл и доставят их в лабораторию для экспертизы. Пчеловоды также обратились в полицию и местную администрацию.
24 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края объявили о проверке из-за гибели пчёл.
«В ходе надзорных мероприятия будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства об охране объектов животного мира всеми заинтересованными лицами», — подчеркнули в ведомстве.