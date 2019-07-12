Россельхознадзор заявил, что массовая гибель пчел в регионах России связана с бесконтрольным использованием пестицидов, и обвинил в этом Минэкономразвития

Минсельхоз в июне заявил, что гибель пчел отмечена в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае, Ростовской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской и Смоленской областях, а также в Татарстане и Мордовии.

Россельхознадзор пришел к выводу, что пчелы гибнут из-за того, в России не контролируется использование пестицидов и агрохимикатов при обработках полей. Ранее эти полномочия были закреплены за ведомством, однако в 2011 году Минэкономразвития отобрало их и никому не передало.