Россельхознадзор обвинил в массовой гибели пчел Минэкономразвития, отменившее контроль за использованием пестицидов
Россельхознадзор заявил, что массовая гибель пчел в регионах России связана с бесконтрольным использованием пестицидов, и обвинил в этом Минэкономразвития
Минсельхоз в июне заявил, что гибель пчел отмечена в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае, Ростовской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской и Смоленской областях, а также в Татарстане и Мордовии.
Россельхознадзор пришел к выводу, что пчелы гибнут из-за того, в России не контролируется использование пестицидов и агрохимикатов при обработках полей. Ранее эти полномочия были закреплены за ведомством, однако в 2011 году Минэкономразвития отобрало их и никому не передало.
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Сейчас в РФ разрешено использовать 900 наименований средств защиты растений, однако нет контроля за их правильным применением. Особую опасность, отмечают в Россельхознадзоре, представляют химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха. Самолеты разносят на огромные территории токсичные для многих насекомых и опасные для здоровья животных, рыб и людей соединения.
Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что Минэкономразвития «должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов». Она добавила, что в этой ситуации надо как можно скорее наделить Минсельхоз полномочиями по контролю за пестицидами и агрохимикатами, передает «Интерфакс».
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