На Кубани и в других регионах России массово гибнут пчелы. Минсельхоз встревожен

В ведомстве рассказали, что летом этого года массовая гибель пчел отмечалась в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае, Ростовской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской и Смоленской областях, а также в Татарстане и Мордовии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В этих регионах выясняют причины случившегося. Минсельхоз потребовал в аккредитованных лабораториях установить точную причину гибели пчел. Отмечается, что это могло произойти в результате применения пестицидов и из-за других факторов.