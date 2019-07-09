На Кубани и в других регионах России массово гибнут пчелы. Минсельхоз встревожен
В Министерстве сельского хозяйства РФ в июле заявили, что обеспокоены массовой гибелью пчел из-за пестицидов
В ведомстве рассказали, что летом этого года массовая гибель пчел отмечалась в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае, Ростовской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Саратовской и Смоленской областях, а также в Татарстане и Мордовии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
В этих регионах выясняют причины случившегося. Минсельхоз потребовал в аккредитованных лабораториях установить точную причину гибели пчел. Отмечается, что это могло произойти в результате применения пестицидов и из-за других факторов.
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Ведомство направило в регионы рекомендации, в которых посоветовало, как предотвратить массовую гибель пчел. Аграриям напомнили, что они должны предупредить пчеловодов о планах применить пестициды не позднее, чем за три дня до обработки посадок.
Кроме того, на границах обработанных территорий должны устанавливать щиты с надписью «обработано пестицидами» и с инструкциями о мерах предосторожности.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года Вишняковский рынок в Краснодаре атаковали пчелы. В департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара рассказали, что насекомые сбежали от пчеловодов из-за неправильного содержания.
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