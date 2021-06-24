Курорты Кубани не примут туристов без прививки или отрицательного теста на ковид
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля гостиницы и санатории будут принимать туристов только с отрицательным тестом на ковид или со справкой о вакцинации
Ранее глава региона Вениамин Кондратьев говорил, что курорты Кубани из-за ковида закрывать не будут, но летний сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки.
24 июня Кондратьев рассказал, что в связи с ростом заболеваемости с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа.
С 1 августа эту меру ужесточат — принимать гостей будут только с сертификатом о вакцинации. Исключение — те, кто имеет медицинские противопоказания.
Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря новые требования не распространяются, уточнили в пресс-службе администрации края.
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