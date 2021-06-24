Курорты Кубани не примут туристов без прививки или отрицательного теста на ковид

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля гостиницы и санатории будут принимать туристов только с отрицательным тестом на ковид или со справкой о вакцинации

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев говорил, что курорты Кубани из-за ковида закрывать не будут, но летний сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки.

24 июня Кондратьев рассказал, что в связи с ростом заболеваемости с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях будут только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Тест должен быть сделан не позднее чем за 72 часа.