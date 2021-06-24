В Сочи полицейские без прививки от коронавируса не смогли попасть на работу
В Сочи 18 июня полицейских не пустили на рабочие места из-за отсутствия прививки от коронавируса. Портал Юга.ру спросил в МВД, как так вышло
В телеграм-канале «Readovka» появился рапорта замначальника следственного управления Сочи подполковника Волкова. В нем он говорит, что личный состав следственного управления 18 июня отсутствовал на рабочем месте, за исключением нескольких привитых сотрудников.
«Личный состав СУ МВД Сочи не могли попасть на свои рабочие места в виду того, что на КПП УВД личный состав, не имеющий прививки, не допускается на территорию УВД. В связи с тем, что личный состав не может выполнять свои должностные обязанности ввиду отсутствия доступа к служебному месту, прошу разъяснить порядок работы следственного управления УВД», — говорится в рапорте.
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Также Волков просил разъяснить, существует ли акт, запрещающий не пускать сотрудников на рабочие места или это превышение полномочий сотрудников, отвечающих за пропускной режим. Кроме того, на КПП находится объявление, в котором сказано, что вход на территорию УВД возможен только со справкой о наличии прививки или антител.
Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Рунов 23 июня прокомментировал ситуацию порталу Юга.ру:
«18 июня в УВД Сочи в 8:00 проводилась дезинфекция рабочих мест, в связи с чем сотрудники не могли попасть к месту несения службы. Около 9:00 обработку закончили и все сотрудники заняли рабочие места».
Напомним, обязательную вакцинацию от коронавируса на Кубани ввели 23 июня. Она коснется работающих в сферах образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта. Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказание к прививке.