В Сочи полицейские без прививки от коронавируса не смогли попасть на работу

В Сочи 18 июня полицейских не пустили на рабочие места из-за отсутствия прививки от коронавируса. Портал Юга.ру спросил в МВД, как так вышло

В телеграм-канале «Readovka» появился рапорта замначальника следственного управления Сочи подполковника Волкова. В нем он говорит, что личный состав следственного управления 18 июня отсутствовал на рабочем месте, за исключением нескольких привитых сотрудников.

«Личный состав СУ МВД Сочи не могли попасть на свои рабочие места в виду того, что на КПП УВД личный состав, не имеющий прививки, не допускается на территорию УВД. В связи с тем, что личный состав не может выполнять свои должностные обязанности ввиду отсутствия доступа к служебному месту, прошу разъяснить порядок работы следственного управления УВД», — говорится в рапорте.