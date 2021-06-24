Ростовская АЭС потратила 660,7 млн рублей на экомероприятия

Ростовская атомная станция отчиталась о расходах на экологические мероприятия в 2020 году

В прошлом году Ростовская АЭС потратила 660,7 млн рублей на природоохранные мероприятия и экобезопасность — это на 208 млн больше, чем в 2019 году. Как пояснила начальница лаборатории охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ирина Медулька, разница связана с ростом инвестиций в охрану окружающей среды.

«Ростовская АЭС имеет четыре сертифицированные системы менеджмента: экологического, менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья и энергетического менеджмента. В 2020 году органами сертификации проведены инспекционные и ресертификационные аудиты. Их результаты подтвердили соответствие всех систем менеджмента Ростовской АЭС требованиям международных и национальных стандартов», — рассказала Медулька на заседании Волгодонской городской думы.

Она подчеркнула, что постоянный экомониторинг (силами производства и независимых организаций) не выявил негативных изменений окружающей среды за 20 лет эксплуатации энергоблоков.

Какие экологические программы реализует Ростовская атомная электростанция?

Зарыбление водоемов. С 2015 года АЭС участвует в программе зарыбления водоемов. В 2021 году в водоем — охладитель атомной станции планируют выпустить более 900 тыс. белых амуров и сазанов.

Энергосбережение и утилизация опасных отходов. В этом году модернизируют систему радиационного контроля выбросов в атмосферу: заменят 11 тыс. светильников со ртутьсодержащими лампами на светодиодные.