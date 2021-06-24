Ростовская АЭС потратила 660,7 млн рублей на экомероприятия
Ростовская атомная станция отчиталась о расходах на экологические мероприятия в 2020 году
В прошлом году Ростовская АЭС потратила 660,7 млн рублей на природоохранные мероприятия и экобезопасность — это на 208 млн больше, чем в 2019 году. Как пояснила начальница лаборатории охраны окружающей среды Ростовской АЭС Ирина Медулька, разница связана с ростом инвестиций в охрану окружающей среды.
«Ростовская АЭС имеет четыре сертифицированные системы менеджмента: экологического, менеджмента качества, профессиональной безопасности и здоровья и энергетического менеджмента. В 2020 году органами сертификации проведены инспекционные и ресертификационные аудиты. Их результаты подтвердили соответствие всех систем менеджмента Ростовской АЭС требованиям международных и национальных стандартов», — рассказала Медулька на заседании Волгодонской городской думы.
Она подчеркнула, что постоянный экомониторинг (силами производства и независимых организаций) не выявил негативных изменений окружающей среды за 20 лет эксплуатации энергоблоков.
Какие экологические программы реализует Ростовская атомная электростанция?
Зарыбление водоемов. С 2015 года АЭС участвует в программе зарыбления водоемов. В 2021 году в водоем — охладитель атомной станции планируют выпустить более 900 тыс. белых амуров и сазанов.
Энергосбережение и утилизация опасных отходов. В этом году модернизируют систему радиационного контроля выбросов в атмосферу: заменят 11 тыс. светильников со ртутьсодержащими лампами на светодиодные.
Сбор и переработка макулатуры. Коллектив атомной станции активно работает над селективным сбором полезных отходов и включением их в оборот. С 2017 года на станции собирают макулатуру. За последние два года сотрудники собрали 74,7 тонны бумаги и 8,9 тонны картона. Эти отходы производства не только не попали на полигоны ТКО, но и принесли предприятию 500 тыс. рублей дохода.
И другие экопроекты. «Сегодняшнее мероприятие — очень важное и уже вошло в практику. Ежегодно отчет об экобезопасности представляют общественности, депутатам городской думы, чтобы через нас и общественные организации довести до населения информацию о безопасной работе АЭС. Потому что для вас это отчет о работе, а для нас, жителей города, — отчет о безопасной жизни в Волгодонске», — поделился председатель Волгодонской городской думы, глава города Сергей Ладанов.
Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи российских объектов атомной отрасли представлена на сайте russianatom.ru.