Фирма «Агрокомплекс» устроила незаконную свалку в Тимашевском районе — «Эковахта»

Краснодарский край

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23 июня «Эковахта по Северному Кавказу» сообщила, что фирму «Агрокомплекс» и администрацию Медведовского поселения в Тимашевском районе привлекли к ответственности за свалку

В апреле активисты «Эковахты» обнаружили несанкционированную свалку в селе Медведовском. Она находится на двух участках: один принадлежит «Агрокомплексу», на нем расположена ферма, а другим владеет администрация села, и большую часть земли занимает лесной массив.

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Свалка окружена лесом с трех сторон, завозить туда мусор возможно только со стороны фермы. Поэтому экологи предположили, что свалку организовал и использует «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Активисты обратились в различные инстанции с просьбой провести проверку.

В Росприроднадзоре сообщили, что установили виновное лицо и привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Самого нарушителя в ведомстве не назвали, но «Эковахта» утверждает, что речь идет про «Агрокомплекс». К какой ответственности привлекли компанию, в Росприроднадзоре не уточнили, однако по этой статье предусматривается штраф от 400 до 700 тыс. рублей.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также провели проверку. После чего «Агрокомплекс» и администрацию Медведовского поселения привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАПРФ (Нарушение требований пожарной безопасности). Кроме того, по административной статье привлекли должностных лиц — главу администрации и заведующего мехдвором «Агрокомплекса». Штраф для юрлица по статье составляет 150–200 тыс. рублей, для физлица — 6–15 тыс. рублей.

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В Южном управлении Россельхознадзора «Эковахте» ответили, что не нашли мусорную свалку. Активисты предположили, что к моменту приезда инспекторов свалку уже ликвидировали.

Как писали Юга.ру, в конце апреля «Эковахта» сообщила, что суд взыскал с компании «Новые технологии» 2,7 млн рублей за свалку в краснодарском поселке Российском.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Александр Ткачев Мусор Тимашевский район Эковахта

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Фирма «Агрокомплекс» устроила незаконную свалку в Тимашевском районе — «Эковахта»
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