На Кубани 12-летняя девочка упала в реку и её унесло течением

Краснодарский край

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23 июня в Успенском районе 12-летнюю девочку унесло течением реки

ЧП произошло около 15:41 в Успенском районе. По сообщениям очевидцев, девочка упала в реку и её унесло течением.

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Сообщение о происшествии в реке Кубань поступило спасателям. К месту направили силы и средства Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они организовали поисково-спасательную операцию несовершеннолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Всего к работам привлекли 93 спасателя и 14 единиц техники, 5 из которых плавательные средства.

Напомним, 13 июня в Апшеронске 9-летний мальчик подошел к реке Пшеха, поскользнулся и упал в воду. Его 12‑летний брат бросился ему на помощь. Мальчиков унесло течением. Их объявили в розыск. Позже спасатели нашли тело одного из них.

Дети МЧС Происшествия Пропавшие без вести Успенский район

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