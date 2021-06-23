На Кубани 12-летняя девочка упала в реку и её унесло течением

ЧП произошло около 15:41 в Успенском районе. По сообщениям очевидцев, девочка упала в реку и её унесло течением.

Сообщение о происшествии в реке Кубань поступило спасателям. К месту направили силы и средства Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они организовали поисково-спасательную операцию несовершеннолетнего ребёнка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Всего к работам привлекли 93 спасателя и 14 единиц техники, 5 из которых плавательные средства.