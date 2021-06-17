В Апшеронске нашли тело одного из пропавших мальчиков

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 17 июня нашли тело одного из братьев, которых унесло течением реки пять дней назад

13 июня в Апшеронске 9-летний Артём подошёл к реке Пшеха, поскользнулся и упал в воду. Его 12‑летний брат Максим бросился ему на помощь. Мальчиков унесло течением. 

Другие дети сообщили о случившемся взрослым, а очевидцы обратились в экстренные службы.

В тот же день начались поисково-спасательные работы. В них участвовали сотрудники «Кубань-Спас», МЧС, МВД, волонтеры и казаки. На мосту через реку организовали наблюдательный пост. 

Тело одного из утонувших братьев нашли 17 июня на воднике, сообщили в инстаграме военно-патриотического центра допризывной казачьей молодежи Апшеронска.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю подтвердили эту информацию. Следователь Белореченского межрайонного следственного отдела возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Чтобы установить точную причину смерти мальчика, проведут судебно-медицинскую экспертизу. 

Поиски второго ребенка продолжаются. К ним привлечены спасатели и водолазы.

Отметим, только за этот год на водоемах Краснодарского края погибли три ребёнка. Так, например, 11 июня на Кубани утонул 14-летний подросток, который купался в карьере. Врачи боролись за его жизнь несколько часов. 

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