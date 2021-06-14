В Апшеронске МЧС ищет двух мальчиков

В последний раз детей видели в районе реки в Апшеронске 13 июня. Об этом сообщил сайт «Южные дела». Пропали 12-летний Максим и 9-летний Артем Кошлаковы. В последний раз их видели у реки Пшеха. Приметы Максима: на вид 12-13 лет, худощавое телосложение, русые волосы. Был одет в желтую футболку и спортивные брюки. Оперативная дежурная смену ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю узнала о случившемся вечером 13 июня от оперативного дежурного ЕДДС Апшеронского района, после чего были начаты поисково-спасательные работы. Ночью организован наблюдательный пост на мосту через реку Пшеха, расположенном в 1.5 км ниже по течению от места происшествия.

В пресс-службе МЧС добавили, что к поисково-спасательным работам привлечены от РСЧС 76 человек, 12 единиц техники (включая 2 плавсредства), в том числе — от МЧС РФ 40 человек и 6 единиц техники. Также спасатели используют беспилотный летательный аппарат.

«Всего с начала года на воде погибло 27 человек, из них двое детей. Все случаи гибели происходят в необорудованных для купания местах», — отметили в пресс-службе МЧС.