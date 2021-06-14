На Кубани утонул 14-летний подросток, купавшийся в карьере

Это случилось 11 июня, но известно о произошедшем стало только вчера. В своем инстаграме Шаповалов рассказал, что «подросток из Первомайского сельского поселения проводил время в карьере. После очередного заныривания он захлебнулся. Его удалось вытащить, но спасти его жизнь докторам уже не удалось, хотя реанимационные мероприятия длились несколько часов».

Чиновник обратился к населению с просьбой уделять детям больше внимания, особенно — на каникулах. Также он призвал родителей рассказать детям об опасности купания в запрещенных местах. Он принес соболезнования близким погибшего и сказал: «Слишком больно терять наших детей по невнимательности и халатности взрослых».

«Сегодня в нашем районе нет специализированных мест для купания. Категорически запрещено купаться в карьерах, а также в горных реках», — добавил Шаповалов.