На Кубани утонул 14-летний подросток, купавшийся в карьере

Краснодарский край

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13 июня о гибели подростка сообщил глава Белореченского района Александр Шаповалов

Это случилось 11 июня, но известно о произошедшем стало только вчера. В своем инстаграме Шаповалов рассказал, что «подросток из Первомайского сельского поселения проводил время в карьере. После очередного заныривания он захлебнулся. Его удалось вытащить, но спасти его жизнь докторам уже не удалось, хотя реанимационные мероприятия длились несколько часов».

Чиновник обратился к населению с просьбой уделять детям больше внимания, особенно — на каникулах. Также он призвал родителей рассказать детям об опасности купания в запрещенных местах. Он принес соболезнования близким погибшего и сказал: «Слишком больно терять наших детей по невнимательности и халатности взрослых»

«Сегодня в нашем районе нет специализированных мест для купания. Категорически запрещено купаться в карьерах, а также в горных реках», — добавил Шаповалов.

Как сообщали Юга.ру, в начале мая в Адыгее утонули три туриста. Тело одного из них нашли через три дня, а второго — спустя неделю поисков.

Белореченский район Несчастные случаи Происшествия

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