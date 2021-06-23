Кредит банка Уралсиб возглавил рейтинг выгодных кредитов Bankchart

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Банк Уралсиб возглавил рейтинг кредитов наличными в рублях сроком на два года

При подготовке рейтинга эксперты Bankchart проанализировали кредитные предложения 30 крупнейших российских банков по размеру активов (состояние на 18 июня).

Читайте также:

Первое место в рейтинге занял «Кредит наличными» Уралсиба до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5% годовых. На кредит от 100 тыс. до 3 млн рублей с минимальной ставкой может рассчитывать заемщик, который оформляет страховку. Предложение распространяется и на кредиты в целях рефинансирования. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев.

Подробности об условиях «Кредита наличными» и о других кредитных продуктах можно узнать в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте Уралсиба.

Напомним, в апреле кредит наличными Уралсиба вошел в десятку самых выгодных.

Банки Деньги Кредитование

Новости

В Новороссийске «кастрировали» скульптуру быка, потому что жителей возмутили слишком большие гениталии
На Кубани ожидаются сильные грозовые ливни
Краснодарец основал сеть борделей и вовлек в проституцию несовершеннолетних
В детском лагере Анапы школьники нашли в еде червей
Депутат из Тихорецка лишился прав за езду в пьяном виде на служебном автомобиле
В Ейске из-за пандемии отменили бесплатный фестиваль красок

Лента новостей

Память о войне
Вчера, 07:55
Память о войне
Как создавали военные монументы Краснодара: от соцреализма к абстракции
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Вчера, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
21 июня, 14:56 Партнерский
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать

Реклама на портале