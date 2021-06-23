Кредит банка Уралсиб возглавил рейтинг выгодных кредитов Bankchart
Банк Уралсиб возглавил рейтинг кредитов наличными в рублях сроком на два года
При подготовке рейтинга эксперты Bankchart проанализировали кредитные предложения 30 крупнейших российских банков по размеру активов (состояние на 18 июня).
Первое место в рейтинге занял «Кредит наличными» Уралсиба до 3 млн рублей с процентной ставкой от 5% годовых. На кредит от 100 тыс. до 3 млн рублей с минимальной ставкой может рассчитывать заемщик, который оформляет страховку. Предложение распространяется и на кредиты в целях рефинансирования. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев.
Подробности об условиях «Кредита наличными» и о других кредитных продуктах можно узнать в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте Уралсиба.
Напомним, в апреле кредит наличными Уралсиба вошел в десятку самых выгодных.