Кредит наличными «Уралсиба» вошел в десятку самых выгодных в апреле

Банк «Уралсиб» попал в топ-10 банков с самыми выгодными кредитами наличными в рублях в апреле 2021 года

Рейтинг составил портал «Выберу.ру». В десятку лучших вошел «Кредит наличными» от «Уралсиба» до 3 млн рублей от 5% годовых.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Минимальная процентная ставка по «Кредиту наличными», в том числе на цели рефинансирования, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5% годовых в рублях.

Минимальная сумма кредита — 100 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита зависит от категории клиента и программы кредитования и варьируется от 1,5 до 3 млн рублей. Срок кредитования — от 13 до 84 месяцев.

Подробнее узнать об условиях «Кредита наличными» и о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8 (800) 250-57-57 и на сайте банка.