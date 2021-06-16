Карта «Прибыль» УРАЛСИБа вошла в топ-10 лучших дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» банка УРАЛСИБ вошла в топ-10 лучших дебетовых карт с кешбэком в мае 2021 года по версии портала «Выберу.ру»

Аналитики портала рассмотрели предложения 50 крупнейших по объему активов российских банков. При составлении рейтинга учитывали размер начисления кешбэка, количество бонусных категорий, стоимость выпуска и обслуживания карты, величину кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, набор дополнительных сервисов.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт банка УРАЛСИБ, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности: кешбэк за покупки и процент на остаток, онлайн-заказ и доставку карты на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте УРАЛСИБа.

Как писали Юга.ру, весной банк УРАЛСИБ обновил онлайн-банк и мобильное приложение для физических лиц.