В Адыгее обсудили уборку урожая в 2021 году

В этом году аграриям Адыгеи нужно будет убрать 115,2 тыс. га озимых культур. При этом порядка 93,4 тыс. га занимает озимая пшеница. Также в республике завершается сев яровых. Уже засеяно 97,2 тыс. га, из которых 33,8 тыс. га — яровые зерновые культуры.

«Посев проходил в непростых агроклиматических условиях. Выражаю благодарность всем труженикам агропромышленного комплекса за принятые меры для сохранения посевов озимых. Сейчас очень важный этап в нашей работе. Погодные условия требуют от нас более слаженной работы, чтобы раньше намеченных сроков завершить уборку и получить хороший урожай», — отметил Мурат Кумпилов.