В Адыгее обсудили уборку урожая в 2021 году
22 июня в Адыгее в формате видеоконференции прошло совещание, посвященное готовности аграриев к уборке урожая
В этом году аграриям Адыгеи нужно будет убрать 115,2 тыс. га озимых культур. При этом порядка 93,4 тыс. га занимает озимая пшеница. Также в республике завершается сев яровых. Уже засеяно 97,2 тыс. га, из которых 33,8 тыс. га — яровые зерновые культуры.
«Посев проходил в непростых агроклиматических условиях. Выражаю благодарность всем труженикам агропромышленного комплекса за принятые меры для сохранения посевов озимых. Сейчас очень важный этап в нашей работе. Погодные условия требуют от нас более слаженной работы, чтобы раньше намеченных сроков завершить уборку и получить хороший урожай», — отметил Мурат Кумпилов.
Глава республики поручил обеспечить горюче-смазочными материалами и запасными частями сельхозтехнику и соблюдать пожарную безопасность во время предстоящих работ.
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При этом около 96% посевов — это селекционные сорта. Так, в 35 хозяйствах республики на площади 2 тыс. 633 га высеяна 301 тонна оригинальных семян озимой пшеницы, что на 155% больше показателей 2020 года. Удельный вес площадей озимых зерновых под урожай 2021 года, посеянных элитными семенами, при норме в 15% составил 37,5%.
Также на заседании обсудили поддержку фермеров. Как рассказали в минсельхозе республики, в этом году на гранты и субсидии аграриям предусмотрено 389,1 млн рублей. Из них уже предоставлено 33,33 млн рублей.