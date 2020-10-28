В Адыгее собрали рекордный урожай зерна

В Адыгее в 2020 году собрали 729 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур

Это на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил 28 октября глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время совещания по итогам уборочной кампании 2020 года. Он отметил, что аграрии сумели достичь хороших результатов, несмотря на засуху и карантинные ограничения. Более того, в этом году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов ЮФО по средней урожайности озимых зерновых, которая составила 51,8 ц/га.

За лучшие показатели в области сельскохозяйственного производства дипломом главы Адыгеи и премиями по 100 тыс. рублей отметили Шовгеновский и Майкопский районы.

Аналогичные призы получили восемь победителей соревнования по уборке зерновых и зернобобовых культур. Дипломом кабинета министров Адыгеи и премиями в 80 тыс. рублей наградили представителей 10 сельхозпредприятий. Некоторые специалисты отрасли получили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Адыгеи».

«У региона есть хороший потенциал, а главное, есть люди, которые готовы вкладывать свой труд в развитие отрасли», — добавил Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что на поддержку АПК и развитие сельских территорий в рамках реализации различных государственных программ выделяют значительные бюджетные средства. По информации министерства сельского хозяйства республики, в 2020 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» выделили 578,5 млн рублей, что почти на 25% больше, чем в 2019 году. По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году выделили 917,3 млн рублей, что в 4 раза больше, чем в 2019 году.