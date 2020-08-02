В Адыгее собрали рекордный урожай зерна

Адыгея

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В Адыгее в июле завершили уборку урожая озимых культур

В этом году аграрии республики собрали рекордные 553 тыс. тонн зерна — это лучший показатель в истории Адыгеи.

«Ближайшие к этому уровню валовые сборы наблюдались в 2016 году, когда было собрано чуть более 500 тыс. тонн. Урожайность зерна в текущем году составила 51,8 ц/га, что также является лучшим показателем за последние 20 лет», — сообщили в пресс-службе минсельхоза Адыгеи. 

Также собрали 25,8 тыс. тонн озимого рапса, что на 12 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Урожайность данной культуры составила 25,4 ц/га — на 4,8 ц/га выше, чем в 2019 году. Сейчас специалисты проводят комплекс послеуборочных работ и занимаются пахотой под сев озимых культур урожая 2021 года.

Напомним, высокого урожая аграрии добиваются за счет использования семян высоких репродукций. В этом году элитными семенами высокоурожайных сортов озимой пшеницы засеяли более 37 тыс. га — это 35% от общей площади посевов при научно рекомендованной норме в 15%. 

Сельское хозяйство

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