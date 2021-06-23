Предшественник Паршакова, Сергей Клявлин, сейчас возглавляет АО «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае. Нового исполнительного директора назначили в связи с плановой ротацией управленческих кадров в компании.

Паршаков окончил ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова по специальности «Технология электрохимических производств» в 2003 г. После вуза молодого специалиста приняли на «ЕвроХим-БМУ» в цех экстракционной фосфорной кислоты. Там он прошел путь от аппаратчика фильтрации до директора по производству (2011-2015), а позже в качестве технического директора обеспечивал эффективную и стабильную работу производственных мощностей предприятия.

Общий стаж работы Паршакова на «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» — 18 лет. Как исполнительный директор предприятия он продолжит развивать произведенные мощности, совершенствовать технологические процессы, обеспечивать безопасные для жизни и здоровья условия труда.



Напомним, в июне «ЕвроХим-БМУ» провел ХV научно-техническую конференцию молодых специалистов.