«ЕвроХим» поддержал премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

О старте международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» объявила 15 апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет.

Узнать условия и подать заявку можно на сайте премии. Приём конкурсных работ продлится до 1 октября. А 25 ноября в Москве состоится гала-концерт, где наградят победителей и лауреатов.