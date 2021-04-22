«ЕвроХим» поддержал премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого»
Дети сотрудников компании «Еврохим-БМУ» приняли участие в детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»
О старте международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого» объявила 15 апреля глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет.
Узнать условия и подать заявку можно на сайте премии. Приём конкурсных работ продлится до 1 октября. А 25 ноября в Москве состоится гала-концерт, где наградят победителей и лауреатов.
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Победители премии станут участниками выездного экологического лагеря, который пройдет с 28 ноября по 18 декабря во Всероссийском лагере «Орлёнок».
В премии «Экология — дело каждого» решили принять участие и дети сотрудников компании «ЕвроХим-БМУ».
«На предприятии экологическому вопросу мы уделяем повышенное внимание. Работаем в том числе над экологическим просвещением школьников и подростков, популяризируем культуру ответственного отношения к природным ресурсам и «зеленому» волонтёрству с помощью открытых уроков, экологических субботников и мастер-классов», — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды «ЕвроХим-БМУ» Людмила Семенова.
Напомним, летом прошлого года компания приняла участие в конференции о проблемах экологии.